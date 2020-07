LE NOVITÀ

UDINE Saranno 600 le compostiere a disposizione dei cittadini udinesi e daranno diritto ad uno sconto sulla Tari. Lo ha annunciato ieri la giunta Fontanini, al termine della seduta durante la quale sono stati stabiliti i requisiti per poterne fare richiesta. «Trecento compostiere sono già state acquistate e saranno distribuite entro il mese di agosto ha spiegato l'assessore all'ambiente, Silvana Olivotto -, e altrettante arriveranno, finanziate con un contributo regionale. Questo significherà aumentare il compostaggio domestico riducendo i rifiuti immessi nel sistema: chi userà la compostiera avrà un riduzione del 20per cento sulla parte variabile della Tari». Per presentare la domanda, è necessario essere utenze domestiche del Comune di Udine, essere in regola con i pagamenti della tariffa, avere un giardino o un orto di almeno 15 metri quadrati e utilizzare il compost prodotto nel proprio giardino, con conseguente divieto di conferimento nel normale ciclo di gestione dei rifiuti urbani. Per la distribuzione delle compostiere sarà adottato il criterio dell'ordine di presentazione della richiesta. Sulla raccolta del verde, inoltre, è in arrivo una novità: «La prossima settimana ha infatti aggiunto il sindaco Pietro Fontanini -, ci sarà una riunione con la Net per potenziare la raccolta del verde, su cui ci sono alcune criticità. Inoltre, i cittadini che hanno una piccola quantità di verde potranno conferirla nell'organico, che viene raccolto due volte la settimana».

MERCATOVECCHIO

Il vicesindaco Loris Michelini ha risposto ad alcune segnalazioni sul cantiere nel cuore della città, che sembrava fermo da due giorni: «Lunedì ha detto -, gli operai non c'erano perché rientrati in sede nel fine settimana dopo essere stati qui ininterrottamente per tre settimane; martedì invece, erano presenti due dipendenti che stanno posando le canalette e predisponendo il fondo. Rispetto alle attività di posa, potranno riprendere a pieno ritmo a partire dalla seconda metà di questa settimana perché stiamo aspettando la fornitura di pietra rigenerata. Entro fine mese, dovremmo arrivare fino a vicolo Pulesi». Palazzo d'Aronco ha approvato una convenzione con il difensore civico regionale: «Fino al 2013 era previsto che ogni Comune ne avesse uno, ma poi la norma è stata abolita. Con questo accordo, che dovrà passare il vaglio del consiglio comunale, per le questioni legate all'attività amministrativa ha spiegato il sindaco -, i cittadini udinesi potranno avvalersi delle competenze di quello regionale». Il Comune ha condiviso il progetto della Ifim srl per un parco fotovoltaico da 3mila chilowatt nel Parco del Torre, a San Gottardo: «Una condivisione ha spiegato l'assessore all'urbanistica, Giulia Manzan -, necessaria affinché la ditta possa proseguire e chiedere l'Autorizzazione Unica regionale». «Udine ha detto Fontanini -, si avvia ad essere una delle città del Nord Italia che più produce energia da fonti alternative, in particolare quella solare».

CULTURA

Si accrescono le collezioni dei Civici Musei: come ha spiegato l'assessore alla cultura, Fabrizio Cigolot, infatti, la Fondazione Friuli ha concesso in comodato d'uso gratuito per 10 anni una ceramica con vetro smaltato di Afro e Mirko Basaldella che sarà esposta a Casa Cavazzini; Gianfranco Ellero, invece, ha donato 40 foto del fotografo friulano Carlo Bevilacqua che troveranno spazio al Museo della Fotografia in Castello. Infine, una curiosità: il Comune ha concesso la Loggia del Lionello per alcune lezioni all'aperto dell'Università, dal 17 agosto al 4 settembre.

