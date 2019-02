Rifiuti, la differenziata accelera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMMONDIZIEUDINE Balzo di quasi due punti percentuali per la quota di raccolta differenziata, nella media complessiva dei comuni serviti da Net, che hanno sfiorato il 67 per cento nell'anno che si è appena concluso, rispetto al 65% del 2017. Ma fra i singoli comuni non mancano le differenze. Udine (dove si attende il debutto del nuovo porta a porta spinto) ha registrato nel 2018 un leggero calo, mentre altri municipi, come Latisana, Povoletto, Faedis e Attimis, hanno visto un exploit di quasi il 20 per cento in più. IL BACINONet serve una...