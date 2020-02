IL CASO

UDINE Continuano gli episodi di degrado e incuria al parco Moretti. Rifiuti sparsi tra il verde ed episodi di vandalismo che hanno portati molti cittadini a chiedere maggiore sorveglianza da parte dell'amministrazione comunale.

ROGHI

Nel frattempo i Carabinieri hanno denunciato il ventunenne accusato di essere stato responsabile degli incendi di immondizie sotto le panchine. Nella serata di domenica infatti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine e i colleghi della Stazione di Remanzacco, sono intervenuti nel parco cittadino che si trova proprio a ridosso del centro e di un frequentato parcheggio dove hanno bloccato e identificato un cittadino gambiano di 21 anni.

CLANDESTINO

L'uomo, dai controlli fatti dagli inquirenti, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Sarebbe stato scoperto, mentre stava dando fuoco ai rifiuti che, a quanto è emerso dagli accertamenti fatti, aveva prelevato poco prima da un cassonetto stradale per la raccolta delle immondizie. Le fiamme si sono spente quasi in autonomia, prima dell'arrivo dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di via Popone. A quanto riferito, l'uomo che è stato identificato è una persona già nota alle forze dell'ordine perché il 25 agosto era stato arrestato dal Nucleo Radiomobile con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, sempre al parco Moretti. Il 21 gennaio, inoltre, era stato denunciato a piede libero dal Nucleo Norm per incendio di rifiuti, prelevati sempre da un cassonetto, ma in via Marco Volpe.

INCURIA

L'uomo è stato anche denunciato per inottemperanza al decreto di espulsione emesso dal questore di Udine il 23 gennaio. Gli episodi degli incendi sono gli ultimi di una catena di situazioni di incuria e degrado che periodicamente si ripresentano al parco, dove si trovano cartacce, bottiglie di vetro, lattine, preservativi, escrementi e in alcuni casi anche siringhe. In molti continuano a lamentare situazioni inaccettabili, anche per la frequentazione di famiglie con bambini, ipotizzando pure una raccolta di firme per chiedere all'amministrazione comunale maggiore vigilanza e pulizia.

RIFIUTI

Secondo le segnalazioni fatte dai cittadini, ci sono per esempio periodi in cui i bidoni dei rifiuti rimangono colmi senza essere svuotati raccontano alcuni dei fruitori del polmone verde della città, episodi che si stanno verificando sempre di più in questo periodo di partenza del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta casa per casa con molti cittadini che all'alba o di notte passano a gettare le proprie immondizie e poi ripartono. Altre testimonianze parlano di richiedenti asilo che soggiornano la notte all'addiaccio sulle panchine, accendendo alcuni fuochi per riscaldarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA