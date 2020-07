AMBIENTE

UDINE (al.pi.) Da lunedì 3 agosto, il sistema di differenziata spinta casa per casa, introdotto dalla giunta Fontanini verrà attivato nella zona nord di Udine e a Chiavris, Paderno, Godia e Beivars.

La prima raccolta riguarderà l'umido-organico e i relativi contenitori andranno esposti nella serata di domenica 2 agosto. Già da martedì 28 luglio, però, la Net inizierà a ritirare gli attuali cassonetti stradali, un'operazione che sarà condotta in modo progressivo, per zone, e sarà avviata a partire dalle aree meno densamente popolate. L'intervento durerà indicativamente una settimana e la società fa sapere che, in caso di urgenze o conferimenti straordinari di rifiuti, i cittadini potranno utilizzare i due centri di raccolta in via Stiria (accessibile dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 17, e la domenica dalle 8 alle 12) e di via Rizzolo (aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 17).

Data l'impossibilità di organizzare riunioni pubbliche informative, nel post emergenza sanitaria la Net ha ideato una campagna digitale specifica per diffondere le istruzioni sul nuovo sistema, una campagna che ha già dato buoni risultati nella fase 3 (quando il casa per casa è stato attivato, a giugno, nella zona di Udine Est) e che in questo mese è stata tarata sugli utenti dell'area nord della città: in 23 giorni, sono stati registrati mille click al sito net-education.it; 10mila visualizzazione dei video tutorial sui social network; 18mila persone raggiunte sui social e 3.500 interazioni (tutti dati riferiti alla popolazione dell'ex circoscrizione 7, che conta circa 23mila abitanti). A questo si aggiungono i contatti attraverso gli strumenti assistenza, come il numero verde dedicato, gli sportelli (solo su prenotazione) e la posta elettronica.

«Questa innovativa, ma soprattutto puntuale e dedicata, campagna informativa digitale sta permeando capillarmente il territorio interessato arrivando alla maggior parte dei cittadini - dichiara Massimo Fuccaro, direttore generale di Net siamo fiduciosi che in breve tempo, anche nei quartieri Udine Nord - Chiavris - Paderno - Godia Beivars, verranno raggiunti gli eccellenti risultati che stiamo cogliendo in questi primi sette mesi nei territori (ex circoscrizioni 2-3-4-5-6) avviati e serviti dal nuovo sistema casa per casa, all'interno dei quali si è consolidata una quota di raccolta differenziata media pari all'82.7% tra dicembre 2019 e giugno 2020».

La fase 4 è il penultimo passo per l'avvio della nuova modalità, che, dal primo ottobre, con l'attivazione a Udine centro, sarà quindi operativa in tutta la città. Nel frattempo, sono state introdotte alcune correzioni, come quella che riguarda la raccolta del verde: dal 1° settembre, infatti, chi ha un giardino potrà chiedere un contenitore in più da usare per gli sfalci.

