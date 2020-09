POLIZIA

UDINE Catturato in Francia un ricercato destinatario di un mandato di arresto europeo per fatti accaduti a Udine, Martignacco e Palmanova fra il 2006 e il 2009. Nell'ambito dell'operazione Wanted 3, personale della Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura e della Direzione centrale della polizia criminale, servizio per la cooperazione internazionale di polizia, il 13 settembre scorso ha tratto in arresto un 52enne cittadino marocchino. Il 12 settembre infatti la Polizia francese ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo, disposto a seguito dell'ordine di carcerazione emessoil 22 giugno 2016 dalla Procura di Udine nei confronti del 52enne Abdel Ghani Kassir.

Il cittadino marocchino deve scontare una pena di 4 anni 5 mesi e 23 giorni, emessa a seguito di più condanne del Tribunale di Udine, per fatti occorsi a Udine, Martignacco e Palmanova fra il 2006 ed il 2009.

Le condanne riguardano fatti afferenti il danneggiamento di beni pubblici, lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti. In particolare, lo straniero, nell'ambito di una vasta ed articolata attività investigativa, che aveva portato al deferimento ed alla condanna di numerosi indagati, era stato accusato di essere il leader indiscusso di un sodalizio dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo si sarebbe anche occupato dell'approvvigionamento dello stupefacente, dalla zona del milanese, avvalendosi fra le altre cose, della comune provenienza geografica in Marocco con molti altri appartenenti al consorteria. Nell'agosto del 2006, a Palmanova, l'uomo era stato controllato alla guida di una vettura, dove erano stati occultati 10,2 chili di hashish e per questo era stato arrestato. Poi, però l'uomo aveva lasciato l'Italia per la Francia, dove abitava a Montpellier: nella cittadina è stato arrestato in esito al dispositivo della Procura di Udine. Sono in corso le procedure estradizionali.

