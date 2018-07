Riapre la chiesa di Platischis dopo anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RESTAUROTAIPANA Festa a Platischis di Taipana ma anche per le vicine comunità montane di Montemaggiore e di Prossenicco per la riapertura al culto della chiesa parrocchiale di Platischis che era stata chiusa nel 2014 a causa di alcuni problemi di natura statica che avevano interessato la parte dei soffitti e per cui era stato necessario vietare l'accesso al luogo sacro. La chiesa e l'altare sono stati ristrutturati grazie alla Conferenza episcopale italiana che ha coperto parte della spesa con i fondi dell'8 per mille e grazie alla Regione...