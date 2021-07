Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AULAUDINE Fitto il programma del consiglio regionale. L'esame di metà anno dedicato ai documenti di bilancio sta per volgere al termine, almeno per quanto riguarda le Commissioni. Domani e martedì prossimo, infatti, l'organismo presieduto da Alessandro Basso (FdI) si ritroverà per le ultime battute sui disegni di legge 140 (Rendiconto generale 2020) e 141 (Assestamento 2021-23), oltre al Documento di economia e finanza regionale 2022...