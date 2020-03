IL QUADRO

UDINE I numeri vengono aggiornati ora per ora. Se nella mattinata di ieri in Friuli Venezia Giulia si contavano 28 casi positivi a Covid-19, già nel pomeriggio la conta è salita a 29. Tra le nuove positività, tre sono state registrate nel comune di Remanzacco e tutte a casa in isolamento. Ad aggiornare i dati è il vicegovernatore, Riccardo Riccardi.

L'ASSESSORE

«Remanzacco - ha spiegato Riccardi è la conseguenza del ceppo più rilevante che abbiamo, il convegno all'università». Attualmente, dei 29 casi accertati, quattro persone sono ricoverate in ospedale, due a Udine e due a Trieste, mentre gli altri sono in quarantena domiciliare e risultano in buone condizioni di salute, tra loro anche il direttore dei servizi socio-sanitari dell'AsuFc. Alla Sala operativa regionale tra il 22 febbraio e il 5 marzo sono arrivate circa 10.000 chiamate, con una media di 750 telefonate al giorno; complessivamente le chiamate per coronavirus in questo periodo di tempo sono state oltre 14mila. Numeri importanti, ma in leggero calo: ieri le chiamate al 112 sono state 1845 con 331 filtrate su coronavirus, mercoledì erano state 2.075, martedì 2.048 e lunedì 2.227 lunedì. Se il numero di telefonate scende leggermente, altrettanto non si può dire delle sale d'attesa di alcuni ambulatori dei medici di medicina generale, affollati anche da 30 persone e per lo più anziane. Da qui l'appello del presidente dell'ordine dei medici di Udine Maurizio Rocco a chiamare i medici prima di presentarsi in ambulatorio e non creare affollamenti. Al nosocomio udinese, oltre all'hospice, ieri è stata trasferita anche l'area prericoveri del dipartimento chirurgico specialistico.

SANITARI

E ieri Fsi-Usae ha scritto al presidente Fedriga, chiedendo misure straordinarie per il personale della sanità regionale, messo a dura prova dall'emergenza, le ore straordinarie, i richiami in servizio, i turni massacranti, le pronte disponibilità, sono diventate un mezzo per la tenuta del sistema sanitario regionale che comporta privazioni per la normale vita degli operatori addetti afferma il segretario, Adamo Bonazzi, chiedendo alla Regione l'immediata assunzione del personale sanitario necessario con le graduatorie esistenti e l'immediata messa in campo di nuovi concorsi, in deroga ad ogni blocco. Ma anche uno specifico stanziamento da destinare al pagamento delle ore di straordinario. E intanto proseguono annullamenti o slittamenti di eventi in programma nelle prossime settimane. L'Arlef ha deciso di rimandare la manifestazione principale per la celebrazione della Fieste de Patrie dal Friûl, in programma ogni anno il 3 aprile, al 7 giugno. Il rinvio è stato concordato anche con il Comune di Udine. Contestualmente, viene stabilita una proroga straordinaria dei termini per la realizzazione delle attività già finanziate dall'Arlef agli enti locali del Friuli per la celebrazione della ricorrenza. Il mondo della cultura è in sofferenza. Lo mette nero su bianco in una lunga lettera il regista, attore e direttore della Compagnia Anà-Thema Teatro, Luca Ferri, siamo una categoria spesso dimenticata scrive - in questo momento difficile abbiamo anche noi paura di non farcela. Dai teatri agli uffici pubblici, oggi tutto cambia. Anche le procure regolamentano, per la prossima settimana, l'afflusso delle persone che devono accedere agli uffici, comunque aperti. La procura di Udine adotta la comunicazione via posta elettronica per richieste, istanze e comunicazioni; inoltre, nell'ambito dei procedimenti penali, la polizia giudiziaria dovrà utilizzare l'apposito portale web rimandando la consegne di documenti cartacei in un momento successivo con una situazione sanitaria più favorevole. Gli accessi di persona vanno limitati ai soli casi di urgenza e la regola vale anche per i magistrati e i loro assistenti. Anche l'Ordine dei giornalisti, infine, ha deciso di sospendere i corsi di formazione fino al 3 aprile.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA