REGOLAMENTO DI CONTICERVIGNANO Violento pestaggio nel negozio di kebab: in quattro persone fanno ingresso nel pubblico esercizio e, oltre ad alzare le mani, danneggiano anche le vetrine usando casco integrale da motocicletta. Per chi ha assistito alla scena, tramite le vetrate, anche solo dalla strada, in pieno centro a Cervignano, è parso un vero e proprio regolamento di conti. I motivi? Non sono ancora chiari e sul fatto stanno indagando i carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Palmanova, comandata dal capitano Stefano...