Regione virtuosa per i pagamenti a giugno È puntuale quasi il 43 per cento delle imprese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DATIUDINE Il Friuli conferma performance virtuose in materia di pagamenti, in aumento del 3,6% rispetto al 2010. Lo dice lo Studio pagamenti realizzato da Cribis, che ha analizzato l'andamento a giugno 2018. I principali indicatori sono, da un lato, la tendenza delle aziende a pagare i propri fornitori entro la data di scadenza e, dall'altro, i dati relativi ai ritardi considerati gravi, in caso di saldo oltre 30 giorni dal termine stabilito. Secondo Marco Preti «il Friuli-Venezia Giulia a giugno 2018 conferma le ottime performance a...