UDINE Approderà in Consiglio regionale, per diventare legge entro ottobre, il provvedimento normativo approvato in via definitiva ieri dalla Giunta che riguarda l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua. Le procedure di assegnazione delle concessioni scadute, quando entrerà in vigore la norma o entro il 31 luglio 2024, dovranno essere indette entro 2 anni dalla sua applicazione.

Interessati dalla normativa sono quelli che hanno potenza nominale media di concessione di 3mila KW e in regione sono, in prima istanza, cinque impianti attualmente tutti in concessione a Edison: l'impianto di Meduno, che insiste sul corso d'acqua Meduna (concessione scaduta nel 2010); gli impianti di Valina e Chievolis, a Tramonti di Sopra, interessanti i corsi d'acqua Meduna e Silisia, (concessione unica che scadrà il 13 luglio 2021); gli impianti di Colle e Istrago, a Spilimbergo, sul Meduna, con concessione in scadenza il 30 giugno 2024.

Recependo gli input degli enti locali che al Cal hanno espresso l'intesa, stabilisce che la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale della società a capitale misto pubblico privato non possa essere inferiore al 51%. Inoltre, si stabilisce che nel progetto di derivazione, tra le misure di compensazione ambientale e territoriale, la valorizzazione dell'uso turistico del territorio. Nel dettaglio, il disegno di legge approvato stabilisce un nuovo regime giuridico dei beni, che vengono suddivisi tra le opere definite «bagnate», ovvero le strutture di raccolta, regolazione, derivazione delle acque, i canali adduttori, le condotte forzate e i canali di scarico, che diverranno gratuitamente di proprietà regionale, e quelle cosiddette «asciutte», cioè gli edifici, i macchinari, gli impianti per la produzione e trasformazione dell'energia. Spazio anche ai contenuti contrattuali minimi, a garanzia dell'ambiente e dell'equilibrio occupazionale e contengono l'obbligo per i concessionari di fornire a titolo gratuito energia elettrica alla Regione, 220 kW/h per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Questa energia dovrà poi essere destinata, almeno per il 50%, ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori interessati dalla derivazione. I destinatari di tale energia saranno definiti dalla Giunta, sentiti i Comuni. Per essere applicato in tutti i suoi aspetti, il testo avrà bisogno, diventato legge, di un regolamento e della delibera della Giunta regionale per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua.

La Giunta ieri, su proposta degli assessori alle Finanze Barbara Zilli e al Lavoro Alessia Rosolen, ha approvato lo schema di accordo tra la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per riprogrammare i Fondi strutturali 2104-2020 Ue sulla base del decreto legge 34/2020 emanato per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Per le finalità dell'accordo è stato individuato un importo, sull'attuale valore complessivo del Por Fse, pari a 48,09 milioni di euro che sarà utilizzato per la copertura di costi per istruzione e formazione (1,9 milioni), attività economiche (6,390 milioni) e lavoro, con budget di 39,8 milioni. Per i settori dell'istruzione e della formazione queste risorse economiche saranno utilizzate per acquistare beni e attrezzature - come laptop, software e spazio digitale su server - per gli istituti e per gli studenti. Per le attività economiche, invece, sarà istituita o rafforzata la dotazione di sezioni regionali del Fondo centrale di Garanzia per il finanziamento di misure per il sostegno al capitale circolante, per la moratoria dei debiti delle imprese e per la concessione di prestiti a lungo termine a tassi agevolati. Anche attraverso i Confidi regionali saranno previsti strumenti per l'abbattimento dei tassi di interesse e rafforzati quelli finanziari regionali per migliorare la liquidità delle imprese. Saranno infine potenziati le misure previste per erogare sovvenzioni a fondo perduto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi.

