Regia dei soccorsi la mediazione è una strada tutta in salita

IL CASOUDINE Esce di scena dalla proposta di legge 26 omnibus l'articolo voluto dalla Lega che voleva riportare in capo ai vigili del fuoco la regia di tutti i soccorsi in regione, senza eccezione alcuna, mentre oggi in alcuni casi il coordinamento è del Soccorso alpino. Come annunciato al nostro giornale dal capogruppo del Carroccio in consiglio regionale Mauro Bordin e confermato dall'estensore della proposta Diego Bernardis, si cercherà di arrivare ad una mediazione, da qui all'approdo della proposta omnibus in consiglio, con la discesa...