Referendum sulla Ztl, sono state già raccolte 350 firme

UDINEIeri alle 13.30, erano state già raccolte 350 firme, in Galleria Bardelli, per richiedere il referendum sulla viabilità nel centro del capoluogo friulano, promosso dal neo costituito Comitato Autostoppisti, i cui promotori sono Ivano Marchiol, Laura Frattasio e Veronica Sauchelli, che propongono un referendum consultivo per ricostruire la Ztl. «Valutiamo positivamente la recente presa di consapevolezza, da parte del sindaco - affermano i promotori - circa l'insuccesso della riapertura del centro al traffico e sul fatto che «i centri...