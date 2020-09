IL QUADRO

UDINE Manca una manciata di giorni al voto referendario del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari e il dibattito si accende, tra il volantinaggio dei partiti e le analisi di personalità di diversi ambienti della società civile. Ieri a Udine si è alzata per il «no» la voce degli esponenti di Azione Fvg, il partito di Carlo Calenda, e il presidente del Gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, a margine di un evento in Confindustria, ha definito la riforma messa al voto «se non una presa in giro, giù di lì». In ballo c'è il referendum confermativo della riforma varata dal Parlamento nei mesi scorsi che ha modificato gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, prevedendo il taglio di 345 parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori. Se la riforma sarà confermata, il Friuli Venezia Giulia perderà 8 parlamentari, poiché dagli attuali 20 scenderà a 12: otto deputati anziché 13 e 4 senatori invece di sette. «Istintivamente si è portati a dire che sì va bene diminuire il numero di parlamentari, dato che li paghiamo con le tasse», ha premesso Benedetti a margine dell'evento svoltosi in Confindustria Udine per festeggiare i giovani diplomati del Mits. «Dopo un'analisi ha proseguito -, si nota però che si diminuisce il nulla rispetto al costo dell'amministrazione e della burocrazia pubblica. Quindi, com'è posta la questione è un darla a intendere». Anche «la mossa di far votare il popolo» lascia il presidente Benedetti perplesso. «Il popolo giustamente sceglie la mossa più facile e istintiva ha osservato -, ma non è detto che sia quella giusta per il sistema». Non da ultimo, «si parla di costi e non di efficienza, di tagli e non di progetti: posso anche spendere il 10% in più, se ho qualità e risultato. Non dico sia una presa in giro ha concluso -, ma giù di lì».

LE POSIZIONI

Quasi in contemporanea, ieri, è stata Azione Fvg, che in regione conta 300 iscritti ed guidata dall'ex europarlamentare De Monte (allora eletta nel Pd), a spiegare i motivi per un «no» al referendum e quindi alla riforma che ha avuto quali promotori «Quagliarello, Calderoli e Patuanelli», cioè esponenti di Forza Italia, Lega e M5S, che «nulla hanno a che fare con la sinistra», ha sottolineato De Monte. Il Friuli Venezia Giulia «sarà la regione a Statuto speciale più penalizzata in rappresentanza parlamentare, se vincerà il sì. E tra tutte le regioni italiane, sarà la terza più penalizzata, con un taglio di rappresentanza del 40%. Va peggio solo per Umbria e Basilicata», ha aggiunto l'ex europarlamentare insieme ai coordinatori provinciali del partito. «Con collegi sempre più ampi ci sarà una drastica riduzione della pluralità di opinioni e interi territori non potranno esprimere alcun parlamentare ha affermato De Monte -. Un vero vulnus per la democrazia e il Friuli Venezia Giulia sarà particolarmente penalizzato da questa riforma». Se a livello nazionale, infatti, il taglio è del 36,5%, «vi sono tre regioni con un taglio superiore al 40%, tra cui la nostra, e tre dove il taglio è inferiore al 30%, tra cui Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta». Azione Fvg è scesa ancora più nel dettaglio, prefigurando, per esempio per quanto riguarda i senatori, 2 eletti a Trieste, 1 a Udine e 1 a Pordenone, con l'Alto Friuli e il Goriziano che resteranno a secco. Quanto ai risparmi conseguenti al taglio del numero dei parlamentari, «il beneficio per il bilancio statale è assolutamente irrilevante», mentre «risparmi ben più significativi si sarebbero potuti conseguire tagliando un intero ramo del parlamento», hanno aggiunto gli esponenti di Azione Fvg. Due, infatti, sono le controproposte: «Monocameralismo e legge elettorale con sistema maggioritario a doppio turno di collegio».

Antonella Lanfrit

