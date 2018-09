Rapine nei market, oltre 7 anni in due

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Si è chiuso ieri con una condanna e un patteggiamento, per un totale di 7 anni e 8 mesi di reclusione, il processo a carico della coppia di rapinatori accusati di aver realizzato, nel maggio scorso, tre rapine con taglierino o scacciacani in altrettanti supermercati della provincia di Udine e di averne tentata una quarta. Le sorti di Riccardo Barbagallo, 25 anni, originario della Sicilia ma residente in Friuli, ed Elisa Gigante, 41 anni di Palmanova, sono state decise ieri dal gup del tribunale di Udine Andrea Odoardo Comez. Il...