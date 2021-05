Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VICENDAFERRARA Stangata in tribunale per le persone ritenute responsabili della rapina alla filiale di Bancadria di Bosco Mesola nel Ferrarese. Fra loro anche un friulano. I tre accusati di quel raid sono stati condannati a sei anni di reclusione ciascuno. Il colpo, lo ricordiamo, fu messo a segno il 16 gennaio del 2019 da un commando in trasferta, fuggito con oltre 43mila euro dopo aver legato i due impiegati presenti in banca. I banditi...