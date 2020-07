LA VICENDA

UDINE Millantavano contributi in fase di erogazione, poi si facevano versare su delle carte prepagate il surplus di quei benefici senza poi naturalmente versare sui conti correnti delle vittime alcuna somma di denaro. Ma a scoprire la truffa ci hanno pensato i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino che hanno smascherato un'organizzazione criminale dedita a colpire persone appartenenti alle fasce deboli, su tutti parrocchie, asili e fondazioni, un po' in tutta Italia. Dal Piemonte alla Sicilia, passando per il Friuli Venezia Giulia, tra Udine e Pordenone. Sono state eseguite 9 misure cautelari e varie perquisizioni nel capoluogo piemontese e in altre città sul territorio nazionale.

L'INDAGINE

Accertati dai militari dell'Arma 41 raggiri, per un guadagno illecito di oltre 110mila euro. Nella nostra regione in particolare truffate la Parrocchia San Lorenzo di Pordenone, convinta a versare 17.760 euro, e la parrocchia di Udine San Pio X, che ne ha versati 13.992. In base a quanto appurato, i componenti della banda, qualificandosi come funzionari comunali e regionali o direttori di istituti di credito, avrebbero contattato telefonicamente i responsabili di parrocchie, asili nido, scuole e fondazioni, ingannandoli dicendo loro che era stato destinato un contributo (comunale o regionale) erogato in somma maggiore a quella spettante e pertanto per evitare che lo stesso non venisse poi accreditato, li avrebbero indotti a versare la differenza degli importi (con cifre variabili da 500 a 22.850 euro) su carte poste pay riconducibili agli stessi indagati. Per evitare multe o l'abolizione del beneficio, le ignare vittime versavano la somma richiesta senza poi ottenere, ovviamente, il contributo promesso. Individuati, altresì, diversi prestanomi intestatari di carte prepagate per l'accredito dei proventi illecitamente ottenuti, che erano poi compensati dai truffatori con percentuali variabili in base alla somma fraudolentemente incassata.

LA RETE

Le indagini dei Carabinieri, durate dal maggio 2019 al febbraio 2020, hanno però messo fine a questa ingegnosa rete criminale composta anche da promoter e call center, che avevano il compito di selezionare le vittime e contattarle in tutta Italia. L'accusa per tutti è di associazione per delinquere finalizzata alle truffe aggravate. I carabinieri di Torino hanno complessivamente eseguito tre misure cautelari in carcere e sei con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emesse dal gip del Tribunale di Torino su richiesta della Procura del capoluogo piemontese. Sono tutti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alle truffe aggravate. Tra le vittime oltre alle due parrocchie friulane compaiono l'istituto salesiano di Avigliana Madonna dei laghi, truffato per la cifra record di 22.850 euro, e la Lega del filo d'oro di Osimo, in provincia di Ancona, che si occupa di bambini sordociechi, per 2.790 euro. In Piemonte sono stati truffati anche un istituto religioso astigiano, per 3.020 euro, e il Sacro Cuore di Vercelli, per un valore di 1.600 euro, oltre a esserci stata una richiesta, quindi una tentata truffa, a Giaveno, nel torinese, ai danni dell'istituto scolastico Gonin.

