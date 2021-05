Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEUDINE Raffica di incidenti stradali anche nella giornata di ieri in Friuli. Una donna di 32 anni è rimasta ferita dopo una fuoriuscita autonoma accaduta nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 maggio a Camino al Tagliamento, poco dopo la mezzanotte. L'automobilista, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Campoformido, ha perso il controllo del mezzo ed è finita in un canale a bordo...