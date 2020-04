CONTROLLI

UDINE Sono in parte riprese le sanzioni nella giornata del 25 aprile, per chi si trovava fuori casa senza un valido motivo. Come comunicato ieri dalla Prefettura di Trieste, a fronte di 2.735 controlli delle autocertificazioni, infatti, sono scattate 153 multe per mancato rispetto delle normative anti Covid-19. Cinque, invece, le denunce delle forze dell'ordine per altri reati. Sul fronte delle attività commerciali (che nella giornata della Festa di Liberazione in base all'ordinanza regionale, prevedevano supermercati chiusi), sono state 405 le verifiche: un negozio è stato temporaneamente chiuso per mancato rispetto delle misure, mentre cinque titolari sono stati sanzionati. In provincia di Udine sabato le forze dell'ordine hanno controllato 911 persone: 80 i cittadini che si trovavano fuori casa senza un valido motivo trasgredendo le disposizioni anticontagio in vigore. Tutte in regola, invece, le 122 attività commerciali sottoposte ad accertamenti. Ieri, complice la giornata di bel tempo, i pattugliamenti sono stati nuovamente rafforzati sia gli ingressi delle località di mare, sia in montagna. Sul carso un gruppo di migranti è stato fermato a San Dorligo da polizia ed esercito, impegnati nell'ambito delle operazioni di controllo delle frontiere. Agenti e militari, oltre ad attivare le procedure di rito, si sono premurati di fornire ai migranti le mascherine. Nuovo incendio invece la scorsa notte al Cpr di Gradisca d'Isonzo, il secondo consecutivo in 24 ore all'interno del centro per i rimpatri. L'allarme è scattato intorno alle 23 di sabato, facendo intervenire sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia. Sono stati dati alle fiamme sei letti. Il rogo è stato estinto in breve tempo dai pompieri e dal personale interno. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. L'emergenza è rientrata intorno alle 2. La notte precedente invece si era verificato un episodio simile che aveva richiesto uno sforzo maggiore da parte delle Forze dell'Ordine e dei pompieri, rimasti a presidio del sito fino alle 3. Allora era rimasta danneggiata anche parte di un lucernario. Proteste che hanno tratto origine dalla notizia di quattro Nel pomeriggio del 25 aprile si è registrato pure un infortunio sul lavoro all'interno di una fabbrica che opera nel settore metalmeccanico, nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro. Per cause in corso di accertamento, un operaio di 21 anni residente a Cervignano del Friuli, impegnato in interventi di manutenzione all'interno dell'azienda, è caduto riportando una frattura a una gamba. Dopo l'allarme è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato tempestivamente un'ambulanza. I sanitari hanno trasportato il giovane operaio all'ospedale di Latisana. Non è in pericolo di vita.

