LA CERIMONIA

TARVISIO Vescovi e popolazioni in preghiera sul monte santo per eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Domani alle 11 i vescovi di Udine, Lubiana, Capodistria, e Klagenfurt concelebreranno la messa per i 660 anni di fondazione del santuario mariano.

La cerimonia sarà celebrata in quota, in cima al Monte Lussari, all'aperto. Concelebrerà l'arcivescovo di Udine, monsignor Mazzocato, insieme ai suoi omologhi di Lubiana, monsignor Stanislav Zore, Capodistria, monsignor Jurij Bizjak, e Gurk-Klagenfurt, monsignor Josef Marketz. Un momento che sarà dunque vissuto con particolare intensità nel solco tracciato dall'ormai tradizionale pellegrinaggio dei tre popoli che istituì nel 1982 l'allora arcivescovo di Udine, monsignor Alfredo Battisti, con l'obiettivo di contribuire a costruire, nel segno della comunione, la nuova Europa.

Rivolgendosi ai sacerdoti friulani, monsignor Mazzocato ha inoltre definito questa occasione come «propizia per una preghiera di ringraziamento a Dio e all'intercessione della Vergine per il superamento della fase più emergenziale della pandemia».

IL PERCORSO

Si può raggiungere il santuario a quota 1789 metri sul livello del mare a piedi, percorrendo il Sentiero del Pellegrino, oppure utilizzando la più agevole telecabina.

Sin dai primi giorni della riapertura dei confini dopo la prima fase della pandemia, è ripreso l'afflusso di pellegrini anche dall'Austria e dalla Slovenia. In 660 anni, infatti, non si sono mai interrotti i pellegrinaggi alla Madonna del Lussari, luogo di incontro tra le tre grandi culture che abitano questi territori e che tanto hanno influito nella costruzione dell'Europa.

TRE LINGUE

Noto agli sloveni come Svete Viarje, Luschariberg per gli austriaci, il Lussari è oggi l'unico luogo in cui una Messa viene celebrata in tre (se non quattro) lingue diverse. «La fede unisce i popoli che la storia ha diviso osserva padre Ptere Lah, responsabile pastorale del Santuario . Ma la Madonna non chiede il passaporto! Chiederemo alla Vergine la grazia della pace tra i popoli».

