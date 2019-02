Quattro nuovi sportelli in friulano da Tolmezzo a Muzzana del Turgnano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOUDINE Consulenza linguistica, toponomastica, traduzione e promozione della lingua friulana d'ora in poi saranno servizi capillari sul territorio con 4 nuovi sportelli linguistici in municipio a Tolmezzo e a Gorizia; in biblioteca a Muzzana del Turgnano e a San Vito al Tagliamento - che si aggiungono a quello già operativo a Udine, in via San Francesco.Il progetto, finanziato dalla Regione con 350mila euro di fondi derivanti dalla legge nazionale 482/99, è affidato all'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana e...