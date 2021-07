Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAAMARO Ci sono voluti quattro giorni di lavoro, anche durante la notte, per sistemare l'ex ponte ferroviario sul fiume Fella nei comuni di Amaro e Venzone, che lunedì pomeriggio è stato riaperto al traffico. L'intervento si è reso necessario per gestire il traffico a doppio senso di marcia consentendo così la chiusura del vecchio ponte in cemento armato sulla statale 52 ormai giunto a fine vita, che sarà prossimamente demolito e...