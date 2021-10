Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ENOGASTRONOMIATOLMEZZO L'associazione Dentro Agli Eventi di Buja in collaborazione con FriulPromo e Radio Studio Nord, organizza a Tolmezzo la manifestazione Punto di Gusto 2^ edizione in programma da oggi a domenica 3 ottobre, ogni giorno dalle ore 9 alle 20, in Piazza XX settembre. Viaggio tra le persone, i gusti e i sapori tipici delle regioni italiane che vivono appieno le loro radici enogastronomiche. L'idea nasce dalla consapevolezza...