Prostituzione, controlli e due rumene allontanate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONTROLLOUDINE Una dozzina di prostitute e transessuali sono state identificate giovedì sera dalla Polizia di Stato di Udine nel corso di un'attività di controllo mirata nella zona di borgo stazione. Due di loro sono state indagate per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Udine. Nel corso del servizio gli agenti hanno sorpreso e identificato in strada complessivamente 13 prostitute in attesa di clienti. La maggior parte di loro, 10 in tutto, sono cittadine rumene, a cui si aggiungono una equadoregna, una nigeriana e una...