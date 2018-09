Prosciutto di San Daniele, Dop difeso e incremento dell'export in sei mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN DANIELE A un anno esatto dall'entrata in vigore, se pur in via provvisoria, del Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement), il Consorzio del Prosciutto rinnova la sua posizione favorevole e di supporto all'accordo di libero scambio tra Ue e Canada. A partire dal mese di settembre 2017, infatti, il Consorzio ha registrato dati positivi per quanto riguarda l'export in Canada, con un +35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, oltre a un incremento del numero delle aziende esportatrici. Con l'avvio dell'accordo, il...