GIUNTA

UDINE La Regione recepisce la norma nazionale e prolunga fino al fine 2033 le concessioni demaniali marittime, turistiche-ricreative e diportistiche, ampliando il provvedimento a comprendere anche le concessioni alle attività diportistiche. Si supera così l'attendismo nell'applicazione regionale della legge, scattato dopo che «una serie di sentenze hanno reso inapplicabile il provvedimento nazionale, perché in contrasto con la direttiva europea Bolkestein», la quale prevede la messa a bando europeo delle concessioni. L'iniziativa è stata spiegata ieri dall'assessore al Demanio, Sebastiano Callari, dopo che la Giunta regionale, su sua proposta, ha dato il via libera al disegno di legge che, per l'appunto, proroga le concessioni demaniali. Il problema legato all'inapplicabilità della norma nazionale è stato risolto «a seguito di un'attenta interlocuzione e vista l'emergenza da Coronavirus», ha spiegato Callari. Su queste basi, ha aggiunto, «abbiamo ritenuto di procedere con la norma di recepimento della legge nazionale per dare continuità lavorativa alle aziende del settore». Il provvedimento, che andrà presto in Aula, «ha trovato la condivisione di tutti i portatori di interesse per tutelare gli investimenti degli operatori e i posti di lavoro del comparto turistico-balneare e della nautica». Callari ha anche anticipato di «star valutando la possibilità di intervenire anche sui canoni di concessione».

ATER E TETTO ISEE

La Giunta regionale ieri, su proposta dell'assessore di riferimento Graziano Pizzimenti, ha deciso anche di aumentare il limite Isee per accedere all'edilizia convenzionata e di anticipare dei due mesi alle Ater le risorse del Fondo sociale 11,4 milioni -, affinché le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale non vadano in debito d'ossigeno per i mancati introiti dalle locazioni. Un'eventualità possibile, in conseguenza della crisi generata dal Coronavirus e delle conseguenze economiche soprattutto sulle fasce di popolazione più fragili. Nello specifico, il limite Isee per l'assegnazione dell'alloggio è stato innalzato da 40mila a 45mila euro. Passa da 29mila a 36mila euro il limite Isee per ottenere il contributo per le abitazioni realizzate da Aziende pubbliche di servizi alla persona, coop edilizie di abitazione a proprietà condivisa, imprese di costruzioni o enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche. Inoltre la Giunta ha allungato da 2 a 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori il termine per la presentazione dei contratti di compravendita o di locazione con patto di futura vendita degli alloggi. «L'attuale situazione emergenziale impedisce le normali procedure degli alloggi», ha motivato Pizzimenti. Quanto poi all'anticipo del Fondo sociale alle Ater, degli 11,4 milioni, a Udine sono destinati 3 milioni e 28mila euro; a Pordenone 1 milione e 667mila euro. Trieste avrà 5 milioni e 50mila euro e Gorizia 1,645 milioni.

PROTEZIONE CIVILE

La Giunta, su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli che ha recepito la richiesta dell'assessore di riferimento Riccardo Riccardi, ha disposto il trasferimento di 5 milioni alla Protezione civile Fvg, impegnata a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19. È il secondo trasferimento deliberato, dopo quello disposto il 25 marzo scorso. Su proposta dell'assessore Zilli è stato approvato anche un disegno di legge urgente per riequilibrare il Fondo regionale di riserva per le spese impreviste dotandolo di 20 milioni di euro. Il documento stabilisce anche il riparto del Fondo per i corregionali all'estero e i rimpatriati, che ha disponibili 1,418 milioni.

Antonella Lanfrit

