Progetto Aura, accoglienza ridimensionata

IL BANDOUDINE Il Comune pubblica il bando per il progetto Aura, ma in una versione ridimensionata. La nuova gara, infatti, prevede la gestione dell'accoglienza diffusa per un periodo minore (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018) e quindi anche per una spesa inferiore (poco più di milione, Iva esclusa). I soggetti che verranno selezionati dovranno occuparsi al massimo di 350 richiedenti asilo. Nell'attuale bando non è indicato quanti siano quelli che già usufruiscono del servizio, ma nell'avviso precedente si parlava di 330 persone...