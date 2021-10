Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

UNIVERSITÀUDINE Sono aperte le iscrizioni al master di primo livello in Esperta/o di progettazione educativa in scuole e servizi ad alta complessità socioculturale dell'Università di Udine. Obiettivo del corso è formare figure attive in ambito scolastico e dei servizi in grado di progettare interventi in rete. In particolare, in territori complessi ed eterogenei da un punto di vista socioculturale e linguistico, anche caratterizzati dalla...