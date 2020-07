IL CASO

UDINE Il caso dei richiedenti asilo appena arrivati alla Cavarzerani e positivi al Covid scatena le reazioni della politica: dal presidente della Regione Fvg arriva la richiesta di istituire subito la zona rossa per la caserma di via Cividale mentre l'amministrazione comunale, ieri, ha ottenuto la quarantena per tutti, il ché significa, fondamentalmente, che da quell'area i profughi non potranno uscire per qualche tempo. «In un contesto dominato ancora da forti incertezze rispetto all'evoluzione della pandemia ha commentato Massimiliano Fedriga alla notizia dei casi positivi individuati tra i migranti della struttura udinese -, è fondamentale che le istituzioni si muovano con tempestività e sincronia per arginare ogni possibile nuovo focolaio e che, a tal fine, vengano disposte misure contenitive capaci di isolare le persone risultate positive a Covid-19. Per questo ha continuato -, è necessario dichiarare la caserma Cavarzerani zona rossa per contenere fin da subito e con la massima efficacia, la diffusione dei contagi». Da Palazzo D'Aronco, invece, arrivano l'ira e la preoccupazione dell'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani: «Oggi (ieri, ndr) c'è stata una riunione con Prefettura, Questura e Azienda Sanitaria ha spiegato -, e abbiamo chiesto e ottenuto che su tutti gli ospiti e il personale dell'ente gestore venga fatto il tampone e, nel frattempo, vengano messi tutti quanti in quarantena». E se Ciani è soddisfatto della risposta di chi si occupa qui del fenomeno migratorio («Più di così non si può fare»), a preoccuparlo è la gestione del Governo: «Questo è un problema a livello nazionale: mi preoccupa il fatto che continuino ad arrivare persone senza un'attività sufficiente da parte del Ministero dell'Interno, che non ci presta la dovuta attenzione». «Se questo Governo ha deciso di abbandonare la nostra terra, esponendo la popolazione al rischio di una nuova diffusione del coronavirus ha commentato -, lo dica chiaramente, perché i friulani e gli udinesi non sono stupidi e non accetteranno di essere trattati come cittadini cui viene di fatto negato il diritto costituzionale alla salute. Mentre il Ministro dell'Interno Lamorgese è più impegnata a modificare i decreti Salvini che a tutelare la sicurezza delle persone, la nostra Regione, e in particolar modo la città di Udine, è abbandonata a sé stessa nella gestione dei flussi migratori provenienti dalla rotta balcanica, cui si aggiunge il pericolo rappresentato dal rischio, che ormai purtroppo è una realtà, che i richiedenti asilo risultino positivi al Covid-19». L'assessore ha poi ricordato che solo alcuni giorni fa, lo stesso sindaco Pietro Fontanini aveva scritto al Ministro per chiedere un controllo costante delle frontiere: «Il nostro impegno ha concluso Ciani -, è oggi quello di alzare ulteriormente la voce per avere una risposta alla lettera inviata dal sindaco in questi giorni nella quale si chiedeva un presidio costante dei nostri confini. Chiediamo a tutti i cittadini di esserci vicini in questa battaglia».

IL PD

«Tagliano i fondi per l'accoglienza dei richiedenti asilo e sperano di cavarsela con lettere ai ministri oppure con ambigui appelli agli udinesi. Non sanno che pesci prendere e l'unica soluzione è dare la colpa ad altri. Il problema della rotta balcanica non è mai stato realmente affrontato dalla Lega di Udine, che lo ha sottovalutato demandandolo alla Regione, la quale a sua volta lo ha scaricato sul Governo: la Lega non ha abbandonato la nostra terra, l'ha ingannata. E intanto l'assessore Ciani orfano di Salvini, abbaia alla luna», afferma il segretario cittadino del Pd di Udine Vincenzo Martines.

Alessia Pilotto

