Profughi, il Comune cambia idea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STRANIERIUDINE Il Comune di Udine rinnova il progetto Aura per l'accoglienza diffusa dei richiedenti asilo, un rinnovo della durata di 10 mesi per una spesa di circa 3,4 milioni di euro. Sul sito di Palazzo DAronco, infatti, è stato pubblicato il documento con il quale il dirigente dei Servizi Sociali, Filippo Toscano, determina di indire la gara per l'affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza a favore di richiedenti asilo in stato di indigenza e temporaneamente presenti sul territorio comunale per il periodo dal 1° settembre...