LA POLEMICA

UDINE Parlano di un trattamento ritenuto «inumano e degradante» una ventina di associazioni (fra cui Actionaid, Asgi, Intersos, Rete Dasi, ma anche Oikos e Ospiti in arrivo, oltre a Legambiente Fvg, La Tela, Gruppo Immigrazione Salute Friuli Venezia Giulia, Il cielo è di tutti di Gemona, Le Donne in Nero di Udine e Legacoopsociali Friuli Venezia Giulia) che stigmatizzano il fatto che per molti giorni a Udine «30 cittadini stranieri appena giunti in Italia sono stati costretti a dormire a bordo di un pullman per la quarantena Covid, senza servizi igienici per lavarsi e sotto il costante controllo delle forze dell'ordine che impedivano loro di allontanarsi dal veicolo. Come spiegazione il prefetto di Udine, a più riprese, ha motivato la scelta con l'assenza di posti in accoglienza e l'impossibilità di reperirli». Per questo, il 14 settembre hanno scritto al prefetto di Udine, ma anche al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, per conoscenza al viceministro dell'Interno, al ministero dell'Interno, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria di Udine e all'Unhcr, le associazioni ActionAid, ricordando alle istituzioni che «con il Decreto Cura Italia, in vigore dal 17 marzo 2020, i Prefetti hanno acquisito poteri straordinari al fine di assicurare la possibilità di ospitare persone in isolamento fiduciario nel caso in cui queste non potessero farlo presso il proprio domicilio. Nel testo è per di più specificato che il Prefetto può requisire strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona».

«Riteniamo - scrivono le associazioni - che tali condizioni siano lesive della dignità umana e non rispettino gli standard minimi di accoglienza previsti dalla nostra Costituzione e dal diritto internazionale, comunitario e italiano, e che possano essere configurate come trattamento inumano e degradante vietato dall'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti umani affermano nella lettera le associazioni, richiedendo che il Prefetto proceda subito alla requisizione nei casi come quello appena avvenuto- in cui risultano mancanti i posti disponibili nelle strutture di accoglienza per isolamento fiduciario di richiedenti asilo, come prevede la legge in vigore. Le associazioni chiedono, inoltre, che venga garantito «l'accesso all'informativa in materia di protezione internazionale e l'orientamento legale ai cittadini stranieri, come avviene ad esempio nella vicina città di Trieste all'interno delle strutture per l'isolamento fiduciario dei cittadini stranieri che giungono in Italia dalla rotta balcanica».

Infine, le associazioni firmatarie auspicano che le autorità competenti non intendano ricorrere alla soluzione di ospitare su unità navali, per il periodo della quarantena, i migranti che giungono in Friuli Venezia Giulia in modo autonomo attraverso le frontiere terrestri, come indicato nell'avviso pubblicato il 10 settembre dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Una soluzione (che però il prefetto di Trieste ha assicurato non essere necessaria per il Fvg) che ritengono «discriminatoria e lesiva dei diritti delle persone interessate».

