Profughi alla Cavarzerani, 19 offerte totali per i quattro lotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIGRANTIUDINE Si avvia al rush finale il bando che riguarda il centro di accoglienza dei profughi all'ex caserma Cavarzerani di Udine. Ieri, alla scadenza del termine per la consegna delle domande di partecipazione, in Prefettura hanno contato in totale diciannove buste, considerando tutti i quattro lotti in cui era suddiviso il maxi-appalto.LE OFFERTECome spiega la viceprefetto vicaria di Udine, Gloria Allegretto, «per il primo lotto (quello più corposo, che riguarda la fornitura di servizi alla persona, gestione amministrativa, assistenza...