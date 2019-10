Prodotti eco le pmi a scuola di sostenibilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOSTENIBILITÀUDINE Il tema della sostenibilità intesa come opportunità se non persino come una esigenza anche per le piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. Prodotti ecocompatibili, realizzati con materiali riciclati o con una impronta di carbonio più contenuta: tutto questo è possibile attrezzandosi e usando l'innovazione attraverso i contatti e le relazioni con quelle imprese che la realizzano o già la usano. In altre parole facendo rete e copiando le buone prassi. È sostanzialmente...