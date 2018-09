CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PREVENZIONEUDINE Prevenzione, sport e peperoncino: tre regole auree quando si parla di tumore. E, a maggior ragione, quando lo si fa in una regione dove mediamente 9 mila persone si ammalano. Il Fvg è una regione anziana e quindi esposta ai tumori, ma la sopravvivenza dopo una neoplasia conta oggi 80 mila persone, il 6,5 per cento della popolazione a fronte di una media nazionale del 5,4 per cento. A snocciolare i dati è Giorgio Arpino, Presidente della sezione di Udine della Lilt in occasione della presentazione di Ottobre rosa e piccante...