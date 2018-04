Preso in Slovenia ladro con 31 alias ricercato da dieci anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LADRO FANTASMAUDINE Per un decennio è riuscito a sfuggire alle proprie responsabilità, dando sempre nomi diversi. Ma adesso è stato finalmente identificato e dovrà saldare il conto alla GiustiziaUn ex minorenne con trentun alias diversi è stato scovato in Slovenia dopo dieci anni: ora deve scontare nove anni di carcere. È stato catturato nella cittadina slovena di Krsko, infatti, il 29 marzo scorso, il latitante Vedris Mikele, ventottenne croato, pluripregiudicato per numerosi furti commessi in tutta Italia quando era ancora...