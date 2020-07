SALUTE

CIVIDALE La Fp Cgil sfida l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. Domani un presidio a Cividale per l'ospedale e per le nuove assunzioni. Quel polo sanitario, secondo il sindacato è diventato l'emblema dei tagli da parte dell'Azienda sanitaria del Friuli centrale, ma anche rivendicare un piano straordinario di assunzioni per rilanciare la sanità pubblica sul territorio regionale e provinciale. La Cgil protesta anche contro la paventata esternalizzazione dei punti ambulanza sul territorio udinese. Queste le ragioni dietro al presidio che la Funzione pubblica Cgil di Udine ha indetto per domani nel centro di Cividale, all'inizio di corso Mazzini. All'iniziativa, in programma dalle 9 alle 12, sono invitati «tutti i cittadini che chiedono il rafforzamento della sanità pubblica ospedaliera e territoriale, in particolare in un territorio molto esposto ai tagli come quello delle Valli del Natisone», spiega il segretario della Fp-Cgil Udine Andrea Traunero.

Dietro all'iniziativa anche la preoccupazione per la crescita allarmante delle liste di attesa sul territorio dell'Asufc: «L'insieme di prestazioni ordinarie non erogate durante il lockdown spiega Traunero raggiunge numeri impressionanti, che rischiano di mettere in ginocchio il sistema sanitario. Si pensi infatti che a livello nazionale, secondo un recente studio, sono stati rinviati il 75% degli interventi chirurgici, con un arretrato di 400mila operazioni programmate e non fatti. E sono state rinviate tantissime altre prestazioni come visite, esami e prelievi».

Per recuperare il terreno perduto, secondo la Cgil, serve una specifica programmazione del lavoro, abbinata a un numero consistente di nuove assunzioni e stabilizzazioni.

In consiglio regionale di Cividale e del suo Cap si sono occupate le consigliere Simona Liguori (Cittadini) e Mariagrazia Santoro (Pd): «È di fondamentale importanza che il Centro di Assistenza primaria di Cividale riprenda a vivere per fare in modo che la gente della città e delle Valli del Natisone non sia più costretta a recarsi continuamente all'ospedale di Udine».

