UDINE (E.B.) Premi Rc auto in calo a causa del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Il dato emerge dall'osservatorio Rc auto di Facile.it, secondo il quale la pandemia ha avuto un impatto significativo sul prezzo delle polizze tanto che, ad ottobre 2020, per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Udine occorrevano, in media, 348,51 euro, valore in calo dell'11,03% rispetto ad ottobre 2019. La diminuzione - come spiegano dal comparatore - è legata sia agli effetti prodotti dal primo lockdown, sia alle politiche delle compagnie assicurative che, in virtù del risparmio ottenuto nel 2020 a seguito del calo complessivo dei sinistri stradali, hanno scelto di ridurre i prezzi offerti ai clienti, soprattutto attraverso il canale online. Il calo dei prezzi evidenziato da Facile.it in Friuli Venezia Giulia è stato superiore a quello nazionale (-10,51%) e ha riguardato tutte le aree della regione, seppur in modo differente. A livello regionale occorrono in media 350,67 euro contro i 492,03 nazionali. La provincia che ha visto la diminuzione più importante è stata quella di Trieste, dove il premio medio (386,90 euro) è sceso del 13,33% rispetto allo stesso mese del 2019. Seguono nella graduatoria regionale la provincia di Pordenone con 326,98 euro (-11,65%) e di Udine con 348,51 euro (-11,03%); ultima posizione per la provincia di Gorizia, dove il calo è stato solo dell'8,68% (353,25 euro). In valori assoluti, Trieste è risultata essere la provincia più cara della regione per quanto riguarda l'Rc auto (premio medio pari a 386,90 euro) mentre Pordenone la più economica (326,98 euro). Le nuove limitazioni alla mobilità introdotte dal Governo stanno iniziando ad avere i primi effetti: dal 6 al 17 novembre, secondo i dati dell'osservatorio, le richieste di assicurazioni per veicoli a due o quattro in Friuli Venezia Giulia sono diminuite del 12%, a fronte di un calo nazionale pari all'1%. Intanto, la Giunta regionale ha prorogato il super sconto carburanti per il quarto mese di fila garantendo 29 centesimi di sconto per la benzina e 20 centesimi per il diesel per l'Area 1 fino al 31 dicembre prossimo. L'assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro ha sottolineato che la volontà «è quella di confermare queste misure anche nel 2021, ma vi sono alcune condizioni sine qua non e per questo motivo ho avviato un'interlocuzione in primis con il ministro Patuanelli, che essendo nostro corregionale già conosce l'importanza del tema, al fine di ottenere dallo Stato un contributo straordinario a sostegno economico in fase di Finanziaria. Infatti - ha aggiunto Scoccimarro - , è proprio l'erario il maggiore beneficiario della norma del Friuli Venezia Giulia».

