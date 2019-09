Premi al regista ai ristoratori, allo storico e all'imprenditore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RICONOSCIMENTORIVE D'ARCANO Cinque nomi che, esprimendo il meglio di sé in diverse professioni, hanno reso onore al Friuli in regione, in Italia e nel mondo: Massimo Carlatti Costa, Mauro Pinosa, Carlo Venuti, Matilde e Piero Zanini. Sono questi i premiati della 36ª edizione del riconoscimento «Merit Furlan», che sarà consegnato sabato alle ore 19 al castello di Rive d'Arcano. «Per questa edizione la giuria ha scelto persone che rappresentano ambiti compositi e che proprio per questo simboleggiano la duttilità e il talento della...