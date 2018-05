Porfido contro la vetrata, i ladri volevano rubare i premi della pesca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENTATO FURTOUDINE Scagliano delle pesanti lastre in porfido contro le finestre della canonica della Parrocchia di via Riccardo di Giusto a Udine per cercare di impadronirsi dei premi della pesca di beneficienza. È successo nella notte di giovedì ma soltanto nella mattinata di ieri don Giuseppe, vicario parrocchiale della chiesa del Gesù Buon Pastore ha trovato i vetri scheggiati e la lastra di porfido lasciata abbandonata a terra nelle vicinanze della canonica e ha capito quello che era successo. I ladri hanno preso di mira i premi della...