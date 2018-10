CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLIZIAUDINE Anche durante lo scorso fine settimana il Questore di Udine ha disposto straordinari controlli del territorio legati al recente incremento nel capoluogo udinese della presenza di stranieri richiedenti asilo. I controlli, finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri in posizione irregolare ed alla prevenzione ed al contrasto della criminalità diffusa nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria, nonché in parchi e giardini a tutela del decoro urbano, si sono sommati a quelli ordinari normalmente garantiti dalle volanti. Per...