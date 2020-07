POLITICA

CAMPOFORMIDO Progetto Fvg cresce ancora e ufficializza l'ingresso nel partito di Adriano Stocco, assessore con delega ai lavori pubblici, all'edilizia privata e all'urbanistica, nella giunta comunale di Campoformido.

Ad un anno dalle elezioni, con l'adesione al movimento, l'assessore Stocco completa un percorso che lo aveva visto candidarsi nella lista civica Progetto per Campoformido, eletto e scelto per comporre la squadra della sindaca del comune dell'hinterland udinese, Erika Furlani.

L'ufficializzazione del passaggio a Progetto Fvg è avvenuta lunedì alla presenza del coordinatore regionale del partito e assessore regionale, Sergio Bini e del presidente del movimento, il consigliere regionale Mauro Di Bert.

«Progetto Fvg si conferma un movimento aperto e soprattutto in forte crescita sul territorio è il commento del presidente del movimento Di Bert quella ufficializzata oggi è una presenza di livello perché coinvolge un amministratore locale che ha già svolto in passato il ruolo di assessore e un Comune importante dove Progetto Fvg è già presente con diversi simpatizzanti e verso il quale abbiamo già un'attenzione particolare».

Per il coordinatore regionale Bini, anche assessore nella giunta Fvg, si è trattato della conferma del percorso di crescita avviato a inizio anno dal partito, «con gli amici del gruppo consiliare di Forza Italia abbiamo intrapreso una collaborazione, sostenuta dal Presidente, Massimiliano Fedriga e in totale sintonia con il resto della coalizione di maggioranza, tesa a sviluppare un ampio progetto di rappresentanza della cosiddetta area moderata».

Anticipando la volontà, in linea con l'attuale maggioranza regionale, di creare all'interno del consiglio comunale di Campoformido il gruppo di Progetto Fvg, l'assessore Stocco o - che già da tempo era vicino al movimento e ora ha inteso formalizzarne l'adesione ha anche parlato di un impegno a favore della diffusione nel territorio del partito.

