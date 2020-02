FORMAZIONE

UDINE Dopo il mare e la montagna spazio alla cultura, alla logistica e alla bioeconomia. L'esperienza sperimentale dei primi due Poli Tecnico Professionali promossi dalla Regione Friuli Venezia Giulia ha prodotto i risultati sperati e per questo il modello è prossimo ad essere replicato su nuovi ambiti, con l'obiettivo di intercettare le future professioni necessarie all'economia del territorio. Ad assicurarlo l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen, intervenuta ieri a Palazzo Belgrado nell'ambito del convegno dedicato al racconto dell'attività messa in campo dal polo dell'Economia del mare, che fa capo all'Isis Brignoli-Einaudi-Marconi di Gradisca d'Isonzo e il Polo dell'Economia della montagna, che fa capo all'Isis Solari di Tolmezzo e interessa i comparti foresta e legno, arredo, energia sostenibile, bioedilizia, prodotti alimentari e turismo montano. La Regione deve puntare da un lato sull'identità e l'appartenenza al territorio e dall'altro sulla specializzazione, se non vuole essere cannibalizzata ha spiegato Rosolen che poi ha annunciato la volontà di puntare alla nuova frontiera della logistica quale ambito di specializzazione a rete tra istituti scolastici, centri di formazione professionale e mondo dell'imprenditoria affine. Molto più avanti il percorso per la costituzione di un nuovo polo dell'industria culturale e creativa, per il quale, ha fatto sapere il vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Fvg, Ketty Segatti, è già stato pubblicato il bando. Inoltre si sta ragionando pure su un polo della bioeconomia, per avere un sistema consolidato che valorizzi gli aspetti formativi nel contesto di un forte raccordo con le filiere produttive. A presentare le realtà consolidate tra esperienze e best practice i dirigenti scolastici Michela Mecchia per il Solari e Marco Fragiacomo per il Brignoli-Einaudi-Marconi, assieme al ricercatore dell'Ires Alessandro Russo, Corrado Premuda per lo Ial Fvg e Daniel Spizzo per Cramars.

© RIPRODUZIONE RISERVATA