Polemica sui posti auto Minoranza arriva in bici

COMUNEUDINE Posto auto gratis per i consiglieri comunali? E l'opposizione, a palazzo, ci va in bici. Ha scelto un gesto dimostrativo, il centrosinistra, per far capire cosa ne pensa della proposta di Pietro Fontanini, che, per rilanciare il ruolo dei consiglieri, aveva annunciato per loro il posto macchina riservato. Così, alla seconda seduta in Municipio, gli eletti di Pd, Siamo Udine e Progetto Innovare si sono ritrovati in via Poscolle e sono arrivati a Palazzo D'Aronco sulle due ruote. Durante il consiglio sono stati nominati i presidenti...