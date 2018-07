«Poche piogge», il Consorzio in allerta per la portata di Tagliamento e Torre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAUDINE È presto per lanciare l'allarme. Ma al Consorzio di bonifica stanno in allerta e non nascondono una certa preoccupazione per l'andamento della portata del fiume Tagliamento, ma anche del torrente Torre, messi a dura prova a causa delle scarse precipitazioni di giugno, in particolare nelle aree montane della nostra provincia. Soprattutto perché il trend registrato questo mese segue un maggio contraddistinto da valori di temperatura estremamente elevati - in pianura la media mensile si è attestata sui 20 gradi, ben 2.5 gradi...