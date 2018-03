CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIÙ CONCORRENZAUDINE Più pazienti in cura e risparmi consistenti sul fronte della spesa farmaceutica regionale. La rivoluzione porta il nome di farmaci biosimilari, medicinali simili per qualità, efficacia e sicurezza ai prodotti biologici di riferimento e non più soggetti a copertura brevettuale. È dei giorni scorsi il secondo Position paper dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) sui farmaci biosimilari che non solo garantiscono l'accesso alle cure a un numero maggiore di pazienti, ma generano maggiore concorrenza sul mercato...