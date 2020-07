LOCALI

UDINE Venerdì piazza San Giacomo debutterà nella sua nuova veste e i bar occuperanno il plateatico con sedie, tavoli e ombrelloni. Ieri mattina, infatti, sono iniziati gli allestimenti, a partire dalla posa della copertura voluta dalle Belle Arti a tutela dei lastroni pavimentali.

Posa che è stata conclusa perché domani arriveranno gli arredi da posizionare finalmente sulla parte rialzata dello storico salotto di Udine: «Vogliamo essere operativi per venerdì a mezzogiorno spiega Giovanni Del Vasto, del bar San Giacomo -. Grazie all'azienda Rumiz, che si è messa a disposizione, siamo riusciti a prendere tutto in tempo e ad allestire la piazza (l'ultimo via libera, quello del Comune per l'occupazione del suolo pubblico, è arrivato lo scorso 8 luglio, ndr). A partecipare siamo in sette su nove locali complessivi che sfruttano anche l'orario serale: per questa iniziativa sosterremo una cifra che va dai 3.800 ai 4mila euro a testa. Non abbiamo avuto nessun contatto con la Camera di Commercio (che all'inizio si era detta disponibile a sostenere una quota delle spese relative a fioriere e copertura, ndr) né con Confcommercio mentre sappiamo che il Comune non può intervenire in questo senso per non fare differenze tra i locali delle varie parti della città. L'amministrazione, comunque, si è sempre impegnata per velocizzare l'iter». Un iter che per piazza San Giacomo è stato piuttosto lungo; i gestori avevano presentato la prima richiesta per l'occupazione di suolo pubblico già il 15 aprile: i primi a farlo, gli ultimi, di fatto, a poterne usufruire mentre, ad esempio, le vie coinvolte dai week end di Udine sotto le stelle sono operative da circa un mese. Piazza Matteotti, invece, ha avuto un percorso complicato, anche perché è vincolata dalla Soprintendenza che, pur avendo subito dato la disponibilità a concedere il plateatico, ha messo dei chiari paletti a tutela dell'area, come appunto la copertura. «È giusto farla a livello estetico, ma non per la salvaguardia della piazza dato che tanta gente comunque si siede attorno alla fontana a bere, come accaduto martedì sera quando ci saranno state una ventina di persone. Adesso che abbiamo posato la copertura, questi fenomeni non ci saranno. Noi abbiamo fatto l'allestimento rispettando tutte le regole continua Del Vasto -, e speriamo di poter continuare a sfruttarla anche dopo, magari il prossimo anno, cominciando da fine marzo. D'altronde, ora che abbiamo posato il tappeto non c'è il rischio di rovinare la pavimentazione e con gli arredi, la piazza è più compatta e meno dispersiva e questo permetterebbe anche di organizzare altri eventi sul plateatico, in modo che l'area possa venire apprezzata».

