TUTELA LINGUISTICAUDINE Un piano pensato e progettato per avere risultati. E non potrebbe che essere così se, come ha rivelato l'assessore regionale alle Lingue minoritarie Pierpaolo Roberti, la premessa posta dall'Agenzia regionale per la lingua friulana all'atto della stesura è stata: «Da qui ai prossimi 30 anni si rischia la vita della lingua friulana ma, se agiamo ora, si può invertire la rotta». Il tentativo, strutturato in un Piano...