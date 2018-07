Pesce congelato servito come fresco pangasio spacciato per sogliola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Sequestrati dagli uomini della Guardia costiera oltre 300 chili di pesce irregolare rinvenuto in un ristorante di Lignano. Il prodotto ittico era stato congelato, depositato quindi nelle celle frigo; fin qui nulla di male. Ma era pubblicizzato nella carta del menù come fresco. Non basta: era venduto come aliud pro alio, la frode più diffusa nel commercio del pesce. Di cosa si tratta? L'imbroglio consiste nella sostituzione di una specie pregiata, di alto costo, con un'altra somigliante, ma di minore valore economico; frodi di...