Per una fuga di gas nella palazzina le famiglie scendono in strada

L'EPISODIOUDINE Momenti di paura nella notte tra giovedì e venerdì per una fuga di gas in un complesso residenziale in via Riccardo Di Giusto, a Udine. Erano da poco passate le 22, quando è scattato l'allarme lanciato dai residenti che avevano sentito un forte odore di gas. Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco del Comando di Udine e i tecnici di Hera Acegas Aps, con una squadra di pronto intervento. Pompieri e tecnici hanno individuato il punto della fuga di gas: una bombola da 15 chili che si trovava in uno scantinato di un vano...