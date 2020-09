TURISMO

LIGNANO Pienone in spiaggia. «Da moltissimi anni a Lignano non si verificava un settembre con un numero così alto di presenze - dicono gli operatori . Abbiamo avuto una partenza difficile ma poi le cose si sono aggiustate». Non tutti però sono dello stesso parere, i settori che hanno maggiormente sofferto sono stati in primis quello dell'abbigliamento, seguito da gran parte dall'extra alberghiero. Invece ristoranti, pizzerie, bar, supermercati, alimentari e parecchi alberghi non possono certamente lamentarsi. Titolari di alcune di queste categorie dicono apertamente che, pur calcolando le perdite d'inizio stagione, stiamo lavorando più degli anni precedenti. A tutt'oggi ci sono certi ristoranti con grande capienza che la sera registrano all'esterno lunghe code di persone che attendono che qualche posto si liberi per cenare. Lo stesso vale pure per certi bar il mattino all'ora del caffè e per l'aperitivo nella tarda mattinata, quando ci sono all'esterno lunghe file che attendono. Sono presenti in loco da mesi parecchie persone che, con il covid, lavorando da casa, si sono trasferite a Lignano, dove si può respirare un'aria più pulita dalle città, perché magari proprietari di ville o appartamenti, oppure hanno preso in affitto per la stagione dei locali e hanno scelto di lavorare dalla località balneare per poter avere la possibilitù nelle ore libere di farsi il bagno in mare. Ma per la maggior parte sfuggono al conteggio presenze, in quanto i proprietari di ville o appartamenti non vengono conteggiati come presenze.

Va ricordato che nel 1973 Lignano ha avuto il suo record di presenze: 6.061.157. Allora erano pochissime le seconde case, mentre ora ne sono oltre 20mila le cui presenze non vengono conteggiate, pertanto se aggiungiamo anche queste si superano le presenze del lontano 1973. Tornando all'oggi, Lignano, dopo aver perso totalmente i ponti di Pasqua, 25 aprile, Primo maggio, Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini con un giugno disastroso, nel mese di luglio ha ricominciato a tirare il fiato, con l'arrivo, oltre agli italiani, anche di turisti austriaci. Molto pochi invece quest'anno sono stati i turisti tedeschi e quelli dei Paesi dell'Est. Con la seconda quindicina di luglio c'è stata una vera e propria esplosione con un tutto esaurito in alberghi e settore extralberghiero come le precedenti stagioni. Agosto è sempre stato il mese degli italiani, e quest'anno hanno superato ogni precedente record: sono stati molti i turisti italiani che in questo mese hanno scoperto per la prima volta le bellezze della spiaggia friulana. Il Comune, la Lisagest e tutti gli operatori si sono adeguati alle norme per il contenimento del covid. Una cosa però sembrava certa dicevano gli operatori che sarebbe stato difficile recuperare quanto venuto a mancare nei primi mesi di stagione. Ma, visto come sta andando con un settembre favoloso, hanno cambiando idea. L'arrivo del coronavirus ha fatto cambiare molte abitudini agli italiani, anche nel come e dove trascorrere le vacanze estive. Diversi operatori lignanesi, durante i mesi di aprile e maggio, non sapevano ancora se aprire o meno le proprie attività, ma alla fine è prevalso il buonsenso, quasi la totalità della attività ha aperto i battenti, pur pensando che sarebbe stata una stagione transitoria. Invece per alcune attività è stata una stagione boom. Dopo un giugno piovoso, con la seconda quindicina di luglio c'è stata una vera e propria esplosione fino a tutto il mese di agosto con tutto esaurito, alberghi e settore extralberghiero come le precedenti stagioni. Ora anche settembre sta andando bene: oltre agli italiani ci sono parecchie presenze straniere con Austria in testa.

